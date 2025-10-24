IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 296,50 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 296,50 USD zu. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 296,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 283,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 317.667 Stück.

Bei einem Wert von 301,03 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2025). Mit einem Zuwachs von 1,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 203,61 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 45,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,70 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte IBM am 22.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von -0,36 USD in den Büchern gestanden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,33 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte IBM am 27.01.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 11,33 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

IBM-Aktie knickt ein: Umsatz und Gewinn gesteigert, aber Red Hat enttäuscht Anleger

Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht