IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag höher
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 313,31 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 313,31 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 313,66 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 306,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 162.100 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 319,35 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 1,93 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 203,61 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 35,01 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,69 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.
Am 22.10.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 16,33 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,11 Prozent gesteigert.
IBM wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,35 USD je IBM-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur IBM-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr abgeworfen
IBM-Aktie knickt ein: Umsatz und Gewinn gesteigert, aber Red Hat enttäuscht Anleger
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Übrigens: IBM und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2020
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|19.07.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|11.04.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2018
|Red Hat Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2024
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2024
|IBM Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|24.10.2024
|IBM Sell
|UBS AG
|19.07.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|12.01.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.07.2017
|IBM Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IBM Corp. (International Business Machines) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen