IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 313,31 USD.

Um 15:52 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 313,31 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 313,66 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 306,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 162.100 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 319,35 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 1,93 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 203,61 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 35,01 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,69 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 22.10.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 16,33 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,11 Prozent gesteigert.

IBM wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,35 USD je IBM-Aktie belaufen.

