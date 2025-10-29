DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.965 +0,6%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1660 +0,1%Öl65,19 +1,1%Gold3.995 +1,4%
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag stabil

29.10.25 16:08 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die IBM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 312,83 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
267,30 EUR -3,50 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 312,83 USD bewegte sich die IBM-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 313,34 USD an. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 310,47 USD. Bei 313,13 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 138.310 IBM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 319,35 USD. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 2,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 203,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 34,91 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,69 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 22.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von -0,36 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 16,33 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,97 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

IBM wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,35 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

