Blick auf Aktienkurs

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Mittwochabend auf rotes Terrain

29.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von IBM gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 308,78 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
266,55 EUR -4,25 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die IBM-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 308,78 USD. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 307,81 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 313,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 288.556 IBM-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 319,35 USD. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. 3,42 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 203,61 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 34,06 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,69 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 22.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16,33 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,97 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 11,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr abgeworfen

IBM-Aktie knickt ein: Umsatz und Gewinn gesteigert, aber Red Hat enttäuscht Anleger

Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

In eigener Sache

Übrigens: IBM und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

