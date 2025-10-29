IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Mittwochabend auf rotes Terrain
Die Aktie von IBM gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 308,78 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die IBM-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 308,78 USD. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 307,81 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 313,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 288.556 IBM-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 319,35 USD. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. 3,42 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 203,61 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 34,06 Prozent Luft nach unten.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,69 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 22.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16,33 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,97 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 11,35 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur IBM-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr abgeworfen
IBM-Aktie knickt ein: Umsatz und Gewinn gesteigert, aber Red Hat enttäuscht Anleger
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Übrigens: IBM und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2020
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|19.07.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|11.04.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2018
|Red Hat Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2024
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2024
|IBM Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|24.10.2024
|IBM Sell
|UBS AG
|19.07.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|12.01.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.07.2017
|IBM Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IBM Corp. (International Business Machines) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen