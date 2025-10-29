IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Mittwochabend auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 308,78 USD ab.

Die IBM-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 308,78 USD. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 307,81 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 313,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 288.556 IBM-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 319,35 USD. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. 3,42 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 203,61 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 34,06 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,69 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 22.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16,33 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,97 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 11,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

