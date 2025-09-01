INDEXÄNDERUNG: Flatexdegiro steigen in Stoxx-600 auf
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Flatexdegiro - und nicht Just Group - werden neu in den Stoxx-600-Index aufgenommen. Der Indexbetreiber Stoxx Ltd. korrigierte am Dienstagabend seine Mitteilung vom Montag und begründete dies mit Datenunstimmigkeiten.
Die nachfolgend aufgelisteten Änderungen werden mit der Öffnung der europäischen Märkte am 22. September wirksam:
===
+ EURO-STOXX-50
AUFNAHME
- Argenx
HERAUSNAHME
- Nokia
+ STOXX-50
AUFNAHME
- BBVA
HERAUSNAHME
- BASF
- Mercedes-Benz
+ STOXX-600
AUFNAHME
- Abivax
- Camurus
- Fraport
- Nordex
HERAUSNAHME
- Banca Popolara di Sondrio
- Computacenter
- Embracer Group
- Verallia
===
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2025 16:46 ET (20:46 GMT)
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Abivax SA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Abivax SA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|flatexDEGIRO Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.07.2025
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.2025
|flatexDEGIRO Halten
|Warburg Research
|15.07.2025
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|flatexDEGIRO Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.07.2025
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.2025
|flatexDEGIRO Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.07.2025
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2025
|flatexDEGIRO Halten
|Warburg Research
|15.07.2025
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.2025
|flatexDEGIRO Hold
|Warburg Research
|26.05.2025
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.2025
|flatexDEGIRO Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.07.2022
|flatexDEGIRO Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für flatexDEGIRO AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen