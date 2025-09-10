Freundlicher Handel: SMI am Donnerstagnachmittag freundlich

Index im Fokus

Der SMI verbucht am Donnerstagnachmittag Zuwächse.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,54 Prozent höher bei 12.283,28 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,413 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,482 Prozent auf 12.276,35 Punkte an der Kurstafel, nach 12.217,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12.289,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12.239,15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,739 Prozent nach unten. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 11.08.2025, bei 11.869,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12.315,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2024, wies der SMI einen Stand von 11.922,91 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5,67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13.199,05 Punkten. 10.699,66 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 3,38 Prozent auf 69,68 CHF), UBS (+ 1,25 Prozent auf 32,33 CHF), Sika (+ 1,09 Prozent auf 186,30 CHF), Novartis (+ 0,99 Prozent auf 101,74 CHF) und Sonova (+ 0,71 Prozent auf 241,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Alcon (-1,20 Prozent auf 62,44 CHF), Zurich Insurance (-0,42 Prozent auf 571,20 CHF), Swiss Life (-0,07 Prozent auf 833,60 CHF), Nestlé (+ 0,07 Prozent auf 73,61 CHF) und Swisscom (+ 0,09 Prozent auf 587,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1.618.320 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 229,795 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,96 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,11 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

