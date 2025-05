Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Mittag ins Plus

Kurs der Infineon

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 35,39 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 35,39 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,87 EUR. Bei 35,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.499.823 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 10,25 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR ab. Mit Abgaben von 34,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,359 EUR je Infineon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 40,17 EUR angegeben.

Am 08.05.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,13 Prozent zurück. Hier wurden 3,59 Mrd. EUR gegenüber 3,63 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,40 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Infineon-Aktie mit Buy

TSMC-Aktie steigt: Neues Designzentrum in München

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen