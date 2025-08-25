Insider-Move

Palantir-CEO Alex Karp hat jüngst erneut Aktien des von ihm mitgegründeten Datenanalyse-Spezialisten abgestoßen und sorgt damit für Aufmerksamkeit unter Anlegern.

• CEO trennt sich von Palantir-Aktien im Wert von gut 60 Millionen US-Dollar

• Bereits dritter großer Anteilsverkauf in diesem Jahr

• Verkäufe sind Teil eines automatischen Programms

Wie aus Dokumenten der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, verkaufte Palantir-CEO Alex Karp am 20. und 21. August 2025 insgesamt 409.072 Palantir-Aktien zu Preisen zwischen 142,46 US-Dollar und 157,56 US-Dollar je Anteilsschein. Der Verkaufserlös belief sich damit auf rund 62,7 Millionen US-Dollar. Die Transaktion wurde in einem sogenannten Form 4 bei der US-Börsenaufsicht SEC registriert und diente hauptsächlich der Steuerabdeckung von Restricted Stock Units (RSUs), die Karp als Teil seines Vergütungspakets erhalten hat.

Nicht erster Aktienverkauf durch Palantir-CEO in diesem Jahr

Für Karp dürften solche Verkäufe inzwischen Routine sein, denn bereits in den Monaten zuvor hatte der Palantir-CEO mehrfach größere Aktienpakete abgestoßen. Schon im Mai hatte er laut "Investing.com" rund 390.000 Anteilsscheine im Gegenwert von etwa 50,4 Millionen US-Dollar zu Kursen zwischen 125,26 und 127,71 US-Dollar je Aktie abgegeben. Auch dieser Schritt erfolgte zur Begleichung von Steuerverpflichtungen. Eine ähnliche Transaktionen fand zudem auch bereits im Februar statt, als Karp innerhalb von zwei Tagen Palantir-Aktien im Wert von rund 44,6 Millionen US-Dollar zu Kursen zwischen 96,43 und 108,28 US-Dollar abstieß.

Dass solche Transaktionen in einem ersten Moment die Fantasie der Anleger beflügeln, liegt auf der Hand. Insiderverkäufe gelten in der Finanzwelt oft als Warnsignal: Wenn die Führungsetage verkauft, warum sollten Investoren kaufen? Doch beim Palantir-CEO hängen die Verkäufe offensichtlich nicht mit einem mangelnden Vertrauen in das Unternehmen zusammen. So hält Karp trotz der jüngsten Verkäufe immer noch rund 6,43 Millionen Palantir-Aktien im Gesamtwert von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Er ist also weiterhin eng an die Performance des Unternehmens gebunden.

Die regelmäßigen Verkäufe in diesem Jahr stehen stattdessen laut "Sherwood News" im Einklang mit einem im Februar 2025 neu aufgesetzten sogenannten Rule-10b5-1-Plan, der es Karp ermöglicht, im Voraus festgelegte Aktienverkäufe automatisch durchzuführen. Der Plan sieht den Verkauf von knapp zehn Millionen Palantir-Aktien bis September 2025 vor und ersetzte ein deutlich umfangreicheres Programm, das ursprünglich den Verkauf von fast 49 Millionen Anteilen im Wert von rund sechs Milliarden US-Dollar vorgesehen hatte.

So reagiert die Palantir-Aktie

Die Palantir-Aktie wurde von den jüngsten Verkäufen leicht belastet, auf Sicht der letzten fünf Handelstage hat sie rund 9,7 Prozent an Wert verloren (Stand: Schlusskurs vom 25. August). Der größte Teil dieser Abgaben lief jedoch am 19. August auf - und damit noch zeitlich vor den jüngsten Verkäufen von Karp. Zuletzt schloss die Palantir-Aktie am Montag an der NASDAQ um 0,99 Prozent tiefer bei 157,17 US-Dollar. Im Dienstagshandel steigt sie jedoch zeitweise um 2,12 Prozent auf 160,59 US-Dollar.

Angesichts des starken Kursanstiegs von rund 409,5 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten - Palantir hat sich vom umstrittenen Regierungsdienstleister hin zu einem zunehmend gefragten Partner in der Privatwirtschaft entwickelt - dürften Anleger kleinere Rücksetzer aber gelassen hinnehmen.

