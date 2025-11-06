IonQ Aktie News: IonQ gibt am Nachmittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 55,13 USD.

Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 55,13 USD ab. In der Spitze büßte die IonQ-Aktie bis auf 54,12 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,20 USD. Zuletzt wechselten 791.498 IonQ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. 53,53 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2024 bei 15,85 USD. Abschläge von 71,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für IonQ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 äußerte sich IonQ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,18 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,69 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 11,38 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

IonQ wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 01.04.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der IonQ-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,764 USD je IonQ-Aktie.

