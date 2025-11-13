DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1633 +0,4%Öl62,95 +0,4%Gold4.163 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RWE 703712 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Kurs der IonQ

IonQ Aktie News: IonQ verzeichnet am Donnerstagabend herbe Einbußen

13.11.25 20:23 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ verzeichnet am Donnerstagabend herbe Einbußen

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der IonQ-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 12,6 Prozent auf 44,32 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ
38,50 EUR -5,70 EUR -12,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 12,6 Prozent im Minus bei 44,32 USD. Die IonQ-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,31 USD nach. Mit einem Wert von 49,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 2.864.915 Stück.

Am 14.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 90,97 Prozent Luft nach oben. Am 12.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,88 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,66 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 05.11.2025 vor. Das EPS lag bei -3,58 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,24 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,87 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 221,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,40 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 01.04.2026 dürfte IonQ Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -3,936 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

IonQ-Aktie mit Zuflüssen: Quantencomputing-Spezialist mit Umsatzsprung

Trump-Regierung erwägt offenbar Beteiligungen an D-Wave Quantum, IonQ & Co.: Aktien ziehen kräftig an

D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs

In eigener Sache

Übrigens: IonQ und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf IonQ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IonQ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu IonQ

DatumMeistgelesen
Wer­bung