IonQ Aktie News: IonQ verzeichnet am Donnerstagabend herbe Einbußen

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der IonQ-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 12,6 Prozent auf 44,32 USD.

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 12,6 Prozent im Minus bei 44,32 USD. Die IonQ-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,31 USD nach. Mit einem Wert von 49,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 2.864.915 Stück.

Am 14.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 90,97 Prozent Luft nach oben. Am 12.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,88 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,66 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 05.11.2025 vor. Das EPS lag bei -3,58 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,24 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,87 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 221,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,40 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 01.04.2026 dürfte IonQ Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -3,936 USD je IonQ-Aktie.

