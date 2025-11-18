IonQ Aktie News: IonQ am Abend mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von IonQ. Das Papier von IonQ konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,6 Prozent auf 49,49 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 49,49 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IonQ-Aktie bisher bei 50,27 USD. Bei 47,33 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.349.488 IonQ-Aktien umgesetzt.

Bei 84,64 USD markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 17,88 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 63,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

IonQ ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,24 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 221,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,87 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 12,40 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.04.2026 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,936 USD einfahren.

