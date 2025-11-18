IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag gesucht

IonQ im Fokus

Die Aktie von IonQ zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 48,15 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die IonQ-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 48,15 USD. Die IonQ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,44 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 47,33 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 367.181 IonQ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 75,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,88 USD ab. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 62,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 05.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,58 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IonQ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 221,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,87 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,40 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte IonQ am 01.04.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -3,936 USD je IonQ-Aktie in den Büchern stehen.

