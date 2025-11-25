IonQ Aktie News: IonQ verliert am Abend

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 46,32 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr rutschte die IonQ-Aktie in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 46,32 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die IonQ-Aktie bis auf 44,23 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.101.402 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD an. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 45,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2025 auf bis zu 17,88 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte IonQ am 05.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 221,53 Prozent auf 39,87 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,40 Mio. USD erwirtschaftet worden.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 01.04.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2025 einen Verlust in Höhe von -4,157 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

Quanten-KI: Das enorme Potenzial von Quantencomputern und künstlicher Intelligenz

IonQ-Aktie mit Zuflüssen: Quantencomputing-Spezialist mit Umsatzsprung

Trump-Regierung erwägt offenbar Beteiligungen an D-Wave Quantum, IonQ & Co.: Aktien ziehen kräftig an