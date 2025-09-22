JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Kaum Ausschläge verzeichnete die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 17,35 EUR.

Mit einem Kurs von 17,35 EUR zeigte sich die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 17,41 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 17,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.009 JENOPTIK-Aktien.

Bei einem Wert von 29,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,30 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,36 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 17,23 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,366 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,59 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 254,80 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

