Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Jahrhundertwahl in den USA - Diese Aktien gewinnen die Wahl

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 32/2020, ab Freitag, 7. August 2020, im Handel und ebenso auch digital

Themenauswahl

Jahrhundertwahl in den USA: Diese Aktien gewinnen die Wahl

In drei Monaten entscheidet sich, wohin die Vereinigten Staaten steuern. Wie sich Investoren auf den Ausgang der Jahrhundertwahl einstellen können.

Prüfskandal

Nach dem Fall Wirecard rückt Berater EY weiter in den Fokus.

Alarmstufe Rot

Noch läuft die Aktie des Indexaufsteigers Delivery Hero. Doch es droht der Fluch des DAX.

Rennen mit offenem Ausgang

Deals und Daten haben den ­Wettlauf um den Impfstoff gegen Corona verändert. Wie es steht.

Die neuen FondsNoten

Auf- und Absteiger des Monats ­sowie Erstbewertungen.

Comeback des Bitcoin

Wie es mit der Kryptowährung jetzt weitergeht.

Viel Geld

Der Kauf des US-Medizintechnikers Varian wäre die teuerste Übernahme in der Historie von Siemens. Die Probleme der Tochter Healthineers löst das nicht.

Hier stimmt was nicht!

Home24 geriet unter Druck - und setzt jetzt das Comeback fort.

Kopf der Woche: Arndt Rolfs

Der Centogene-Chef über Corona und seinen pessimistischen Blick auf die deutsche Wirtschaft.

Onlinebroker im Test

Wer zu welchem Anlegertyp passt - Teil 2: Die Spezialisten.





...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag