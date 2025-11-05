DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.586 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1489 ±0,0%Öl63,52 -1,3%Gold3.986 +1,4%
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Mittwochabend mit roter Tendenz

05.11.25 20:23 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Mittwochabend mit roter Tendenz

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Johnson Johnson-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 185,73 USD.

Um 20:06 Uhr rutschte die Johnson Johnson-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 185,73 USD ab. In der Spitze fiel die Johnson Johnson-Aktie bis auf 185,55 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 186,51 USD. Zuletzt wurden via New York 319.218 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,47 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Johnson Johnson-Aktie somit 4,49 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 140,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 4,91 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,19 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Johnson Johnson am 14.10.2025. Das EPS belief sich auf 2,12 USD gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,99 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Johnson Johnson möglicherweise am 26.01.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 10,87 USD in den Büchern stehen haben wird.

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
