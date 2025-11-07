Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 186,56 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 186,56 USD ab. Im Tief verlor die Johnson Johnson-Aktie bis auf 185,71 USD. Bei 187,74 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 398.857 Johnson Johnson-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 194,47 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Kursplus von 4,24 Prozent wieder erreichen. Bei 140,68 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 32,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,19 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 4,91 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Johnson Johnson gewährte am 14.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,77 Prozent auf 23,99 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Johnson Johnson dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 26.01.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,87 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen

Kimberly-Clark-Aktie sackt ab, Kenvue-Titel mit kräftigem Kurssprung: Tylenol-Hersteller wechselt Eigentümer

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingebracht