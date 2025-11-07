Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

So bewegt sich Johnson Johnson

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 186,92 USD.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Johnson Johnson-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 186,92 USD. In der Spitze gewann die Johnson Johnson-Aktie bis auf 188,24 USD. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 186,92 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 187,74 USD. Zuletzt wechselten 139.340 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 194,47 USD. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. 4,04 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 32,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,19 USD.

Johnson Johnson gewährte am 14.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,99 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Johnson Johnson einen Umsatz von 22,47 Mrd. USD eingefahren.

Am 21.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 26.01.2027.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,87 USD fest.

