Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson legt am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 189,45 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Johnson Johnson zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 189,45 USD. Im Tageshoch stieg die Johnson Johnson-Aktie bis auf 190,04 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 189,48 USD. Zuletzt wechselten 165.952 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 194,47 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,65 Prozent. Bei 140,68 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,74 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,19 USD, nach 4,91 USD im Jahr 2024.

Johnson Johnson gewährte am 14.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 23,99 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 21.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Johnson Johnson dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

