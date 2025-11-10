DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 +2,5%Nas23.530 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1562 ±0,0%Öl64,00 +0,5%Gold4.114 +2,8%
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Johnson Johnson im Fokus

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson verteuert sich am Montagabend

10.11.25 20:23 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson verteuert sich am Montagabend

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Johnson Johnson-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Johnson Johnson konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 187,30 USD. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 187,49 USD zu. Bei 186,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 326.772 Johnson Johnson-Aktien.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,47 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Johnson Johnson-Aktie 3,83 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Johnson Johnson-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,91 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,19 USD.

Am 14.10.2025 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 23,99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,47 Mrd. USD umgesetzt.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 26.01.2027.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen

Kimberly-Clark-Aktie sackt ab, Kenvue-Titel mit kräftigem Kurssprung: Tylenol-Hersteller wechselt Eigentümer

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
