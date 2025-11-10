Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Montagnachmittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 186,31 USD ab.
Um 15:53 Uhr fiel die Johnson Johnson-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 186,31 USD ab. In der Spitze fiel die Johnson Johnson-Aktie bis auf 185,14 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 186,00 USD. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 170.861 Aktien.
Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 194,47 USD. Gewinne von 4,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 24,49 Prozent sinken.
Nachdem Johnson Johnson seine Aktionäre 2024 mit 4,91 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,19 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 14.10.2025 vor. Johnson Johnson hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 23,99 Mrd. USD gegenüber 22,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 26.01.2027 dürfte Johnson Johnson die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Datum
Rating
Analyst
01.06.2021
JohnsonJohnson Outperform
Credit Suisse Group
13.10.2020
JohnsonJohnson Outperform
Credit Suisse Group
27.08.2019
JohnsonJohnson kaufen
Goldman Sachs Group Inc.
27.08.2019
JohnsonJohnson Outperform
Credit Suisse Group
16.07.2019
JohnsonJohnson Outperform
Credit Suisse Group
