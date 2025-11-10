DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.316 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kurs der Johnson Johnson

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Montagnachmittag verlustreich

10.11.25 16:08 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Montagnachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 186,31 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
161,92 EUR 0,70 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Johnson Johnson-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 186,31 USD ab. In der Spitze fiel die Johnson Johnson-Aktie bis auf 185,14 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 186,00 USD. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 170.861 Aktien.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 194,47 USD. Gewinne von 4,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 24,49 Prozent sinken.

Nachdem Johnson Johnson seine Aktionäre 2024 mit 4,91 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,19 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 14.10.2025 vor. Johnson Johnson hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 23,99 Mrd. USD gegenüber 22,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 26.01.2027 dürfte Johnson Johnson die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com

