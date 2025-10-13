Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Johnson Johnson im Fokus

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 189,74 USD.

Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 189,74 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 189,33 USD. Bei 189,33 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 217.293 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 192,10 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Johnson Johnson-Aktie somit 1,23 Prozent niedriger. Am 11.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 140,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,19 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Johnson Johnson am 16.07.2025. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 14.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson rechnen Experten am 20.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

