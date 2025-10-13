DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1566 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.110 +2,3%
Johnson Johnson im Fokus

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Johnson Johnson am Montagabend auf rotes Terrain

13.10.25 20:23 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Johnson Johnson am Montagabend auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 190,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
164,84 EUR 0,02 EUR 0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Johnson Johnson-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,1 Prozent auf 190,48 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Johnson Johnson-Aktie bei 189,28 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 189,33 USD. Bisher wurden heute 405.785 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 192,10 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,85 Prozent hinzugewinnen. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 26,14 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,19 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 16.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,29 USD, nach 1,93 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,45 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Johnson Johnson-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 20.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,85 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
