Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Johnson Johnson. Zuletzt wies die Johnson Johnson-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 195,30 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 195,30 USD. Zwischenzeitlich stieg die Johnson Johnson-Aktie sogar auf 195,84 USD. Bei 194,21 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 238.492 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 195,84 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,28 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 27,97 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,91 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,19 USD.

Am 14.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 23,99 Mrd. USD gegenüber 22,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,86 USD je Aktie aus.

