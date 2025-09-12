DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.828 ±-0,0%Nas22.351 +1,0%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1772 +0,3%Öl67,26 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Kursverlauf

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag mit Aufschlag

15.09.25 16:13 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 178,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
151,58 EUR -0,72 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Johnson Johnson-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 178,52 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 178,68 USD. Bei 178,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 122.288 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 181,16 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,68 USD am 11.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 21,20 Prozent Luft nach unten.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,91 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,06 USD aus.

Am 16.07.2025 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,29 USD. Im letzten Jahr hatte Johnson Johnson einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie eingefahren. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 14.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Johnson Johnson möglicherweise am 20.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
23.01.2019JohnsonJohnson Equal WeightBarclays Capital
21.07.2016JohnsonJohnson HoldDeutsche Bank AG
13.06.2016JohnsonJohnson NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
21.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
17.04.2018JohnsonJohnson SellGoldman Sachs Group Inc.
21.07.2017JohnsonJohnson SellBTIG Research
20.05.2016JohnsonJohnson SellStandpoint Research
17.10.2012JohnsonJohnson verkaufenIndependent Research GmbH
10.10.2012JohnsonJohnson sellGoldman Sachs Group Inc.

