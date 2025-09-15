DAX23.340 -1,7%ESt505.378 -1,2%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.720 -0,4%Nas22.351 ±0,0%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1836 +0,6%Öl68,38 +1,4%Gold3.685 +0,2%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Johnson Johnson im Blick

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson fällt am Dienstagnachmittag

16.09.25 16:10 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson fällt am Dienstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 176,14 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
149,72 EUR -0,98 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 176,14 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie bis auf 175,71 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 177,57 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 131.972 Johnson Johnson-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (181,16 USD) erklomm das Papier am 23.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 20,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,91 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,06 USD aus.

Am 16.07.2025 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 23,74 Mrd. USD gegenüber 22,45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Johnson & Johnson

DatumMeistgelesen
Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Johnson & Johnson nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen