Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson fällt am Dienstagnachmittag

Johnson Johnson im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 176,14 USD abwärts.

Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 176,14 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie bis auf 175,71 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 177,57 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 131.972 Johnson Johnson-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (181,16 USD) erklomm das Papier am 23.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 20,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,91 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,06 USD aus.

Am 16.07.2025 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 23,74 Mrd. USD gegenüber 22,45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren