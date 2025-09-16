Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson schiebt sich am Nachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 178,35 USD.

Das Papier von Johnson Johnson konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 178,35 USD. Die Johnson Johnson-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 178,43 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 176,71 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 105.884 Johnson Johnson-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 181,16 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,58 Prozent. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,91 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,06 USD.

Johnson Johnson ließ sich am 16.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Johnson Johnson mit einem Umsatz von insgesamt 23,74 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,76 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.10.2025 erfolgen. Johnson Johnson dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,85 USD je Aktie aus.

