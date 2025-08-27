Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Johnson Johnson

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 175,59 USD nach.

Um 15:53 Uhr ging es für die Johnson Johnson-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 175,59 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 174,65 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 176,37 USD. Bisher wurden heute 133.009 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.

Am 23.08.2025 markierte das Papier bei 181,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Kursplus von 3,17 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,68 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 19,88 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,06 USD.

Am 16.07.2025 äußerte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Johnson Johnson hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Johnson Johnson wird am 21.10.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,84 USD je Aktie aus.

