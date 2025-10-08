K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 11,83 EUR nach oben.
Die K+S-Aktie konnte um 15:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 11,83 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 11,98 EUR. Bei 11,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 515.499 K+S-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 44,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 13,02 Prozent Luft nach unten.
K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,146 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,86 EUR aus.
K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 871,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte K+S die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,497 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
