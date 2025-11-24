Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tendiert am Abend um Nulllinie

Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 83,47 USD.

Mit einem Wert von 83,47 USD bewegte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie um 20:04 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,47 USD ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,43 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,45 USD. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 175.332 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 83,47 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie somit 0,01 Prozent niedriger. Bei 76,48 USD fiel das Papier am 25.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie derzeit noch 8,37 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,29 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent auf 3,26 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 05.02.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs) ein EPS in Höhe von 3,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

