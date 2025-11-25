DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.906 +0,2%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1582 +0,5%Öl62,46 -1,4%Gold4.132 -0,1%
Aktienentwicklung

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tritt am Abend auf der Stelle

25.11.25 20:23 Uhr
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tritt am Abend auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 83,51 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kellanova (ex Kellogg's)
71,66 EUR -0,14 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 20:07 Uhr bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 83,51 USD. Bei 83,64 USD erreichte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie sank bis auf 83,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,47 USD. Bisher wurden heute 251.805 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gehandelt.

Am 25.11.2025 markierte das Papier bei 83,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Mit Abgaben von 8,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 USD. Im Vorjahr erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre 2,26 USD je Wertpapier.

Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 3,26 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 3,23 Mrd. USD umgesetzt.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie in Höhe von 3,67 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

