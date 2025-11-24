DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 +2,4%Nas22.851 +2,6%Bitcoin76.865 +1,9%Euro1,1523 +0,1%Öl63,35 +1,3%Gold4.118 +1,3%
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
S&P 500-Entwicklung

Freundlicher Handel: So steht der S&P 500 nachmittags

24.11.25 20:02 Uhr
Freundlicher Handel: So steht der S&P 500 nachmittags | finanzen.net

Der S&P 500 befindet sich aktuell im Aufwind.

Am Montag geht es im S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 1,58 Prozent auf 6.707,50 Punkte aufwärts. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 53,309 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,551 Prozent auf 6.639,36 Punkte an der Kurstafel, nach 6.602,99 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.712,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.630,70 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, den Wert von 6.791,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.466,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 5.969,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 14,30 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.920,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.835,04 Zählern.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Broadcom (+ 10,19 Prozent auf 374,88 USD), Western Digital (+ 9,07 Prozent auf 151,82 USD), Micron Technology (+ 8,16) Prozent auf 224,30 USD), Seagate Technology (+ 7,26 Prozent auf 254,73 USD) und Tesla (+ 7,18 Prozent auf 419,17 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Copart (-3,66 Prozent auf 39,24 USD), Tyler Technologies (-2,97 Prozent auf 458,75 USD), Live Nation Entertainment (-2,92 Prozent auf 126,82 USD), Kroger (-2,62 Prozent auf 64,33 USD) und General Mills (-2,55 Prozent auf 47,10 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 29.107.490 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,774 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

