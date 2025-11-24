Freundlicher Handel: So steht der S&P 500 nachmittags
Der S&P 500 befindet sich aktuell im Aufwind.
Werte in diesem Artikel
Am Montag geht es im S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 1,58 Prozent auf 6.707,50 Punkte aufwärts. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 53,309 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,551 Prozent auf 6.639,36 Punkte an der Kurstafel, nach 6.602,99 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 6.712,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.630,70 Einheiten.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, den Wert von 6.791,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.466,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 5.969,34 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 14,30 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.920,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.835,04 Zählern.
S&P 500-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Broadcom (+ 10,19 Prozent auf 374,88 USD), Western Digital (+ 9,07 Prozent auf 151,82 USD), Micron Technology (+ 8,16) Prozent auf 224,30 USD), Seagate Technology (+ 7,26 Prozent auf 254,73 USD) und Tesla (+ 7,18 Prozent auf 419,17 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Copart (-3,66 Prozent auf 39,24 USD), Tyler Technologies (-2,97 Prozent auf 458,75 USD), Live Nation Entertainment (-2,92 Prozent auf 126,82 USD), Kroger (-2,62 Prozent auf 64,33 USD) und General Mills (-2,55 Prozent auf 47,10 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 29.107.490 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,774 Bio. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf
Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Broadcom News
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:36
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:36
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen