Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 83,55 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 83,55 USD. In der Spitze gewann die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,56 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,47 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 111.750 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,56 USD) erklomm das Papier am 25.11.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 0,01 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,29 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,05 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Kellanova (ex Kelloggs) mit einem Umsatz von insgesamt 3,26 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,84 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 05.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kellanova (ex Kelloggs)-Gewinn in Höhe von 3,67 USD je Aktie aus.

