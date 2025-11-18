DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.439 -1,2%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.066 +0,5%
Fokus auf Aktienkurs

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

18.11.25 16:08 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 103,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
88,50 EUR -1,28 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Kimberly-Clark-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 103,46 USD. Das bisherige Tagestief markierte Kimberly-Clark-Aktie bei 103,13 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 104,35 USD. Von der Kimberly-Clark-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 182.716 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. 45,33 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 99,28 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 4,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,02 USD, nach 4,88 USD im Jahr 2024.

Am 30.10.2025 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,20 Prozent auf 4,15 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q4 2025 wird am 28.01.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,49 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Kimberly-Clark-Aktie sackt ab, Kenvue-Titel mit kräftigem Kurssprung: Tylenol-Hersteller wechselt Eigentümer

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

In eigener Sache

Übrigens: Kimberly-Clark und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

