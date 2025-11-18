Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Abend mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Kimberly-Clark-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 103,55 USD.

Der Kimberly-Clark-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 103,55 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,01 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 850.360 Stück.

Bei 150,36 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 45,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 99,28 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 4,12 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 4,88 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,02 USD aus.

Am 30.10.2025 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,34 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,20 Prozent auf 4,15 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. USD gelegen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Kimberly-Clark-Aktie sackt ab, Kenvue-Titel mit kräftigem Kurssprung: Tylenol-Hersteller wechselt Eigentümer

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus