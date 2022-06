Amazon: eBook-Store und Kindle-Verkauf in China werden eingestellt

• Amazon schließt eBook-Stores in China• Grund ist, dass der Konzern den strategischen Fokus seiner Operationen vor Ort anpasst• Geräte, die in diesem Jahr gekauft wurden, können noch erstattet werden

Chinesischer eBook-Store wird geschlossen

Wie ein Amazon-Sprecher in einer Mail gegenüber Bloomberg erklärte, wird der E-Commerce-Riese seinen Kindle-eBook-Store am 30. Juni 2023 einstellen. Damit nimmt das US-amerikanische Unternehmen ein kleines, jedoch wichtiges Geschäft vom Markt. Weiter erklärt Bloomberg, dass es Amazon hier nicht gelungen sei, sich gegen lokale Konkurrenten durchzusetzen. Jahrzehntelang kämpfte der Kindle-Hersteller gegen die Dominanz von lokalen Anbietern wie Alibaba und JD.com. Der führende Anbieter von E-Books in China sei jedoch mit Abstand Tencent, so Bloomberg.

Zensur und Inhaltsbeschränkungen

Andere US-Internetfirmen, darunter Yahoo und LinkedIn von Microsoft, haben derweil angekündigt, dass sie ihre Aktivitäten in dem Land unter Hinweis auf das schwierige Umfeld zurückfahren werden, so Bloomberg. Amazon hingegen erklärte explizit, der Rückzug sei nicht auf den Druck der Regierung oder Zensur zurückzuführen, sondern Teil einer regelmäßigen Neubewertung seiner weltweiten Angebote. Grund für den Rückzug aus dem chinesischen Markt sei also, dass der Konzern den strategischen Fokus seiner Operationen vor Ort anpasse, wobei der Rückzug keine anderen Geschäftsbereiche betriffe, so amazon WATCHBLOG. Dennoch fällt diese Unternehmung mit dem wachsenden regulatorischen Druck auf in- und ausländische Unternehmen zusammen, die in China tätig sind, einschließlich Zensur und Inhaltsbeschränkungen, erklärt Bloomberg.

Der Ablauf des Kindle-Rückzugs

Wie amazon WATCHBLOG berichtet, beliefert das Unternehmen bereits seit dem 2. Juni keine chinesischen Einzelhändler mehr mit den Kindle E-Book-Readern. Ab dem 30. Juni 2023 wird schließlich auch der Verkauf von digitalen Büchern in China eingestellt. Von da an sollen chinesische Nutzer noch ein Jahr haben, um die bereits gekauften Bücher herunterzuladen. Denn ab 2024 werde man auch die hauseigene Kindle-App aus den chinesischen App-Stores entfernen. Außerdem sollen Kunden laut der Erklärung gegenüber Bloomberg die Möglichkeit haben, sich alle nach Januar dieses Jahres gekauften Geräte erstatten zu lassen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com