Klöckner & Co bestätigt Gespräche zu möglicher Übernahme durch einen US-Konzern
Werte in diesem Artikel
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co. (KlöcknerCo (KlöCo)) könnte bald vom US-Konzern Worthington Steel übernommen werden. Der Düsseldorfer Konzern bestätigte am Samstagabend Verhandlungen zu einem möglichen Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDAX notierten Unternehmens. Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers. Es sei derzeit offen, ob oder unter welchen Bedingungen ein Übernahmeangebot abgegeben werde, hieß es in der Pflichtmitteilung weiter.
Der Kurs der Klöckner-Aktie legte seit Ende 2024 um etwas mehr als ein Drittel zu und konnte damit aber lediglich das Minus der vergangenen Jahre verringern. Im Vergleich zum Mehrjahreshoch von 13,50 Euro im März 2022 sank der Wert des Unternehmens um mehr als die Hälfte auf nur noch rund 600 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung von Worthington Steel lag zuletzt bei 1,8 Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 1,6 Milliarden Euro.
Klöckner & Co wurde 1906 in Duisburg gegründet und beschäftigte zuletzt knapp 6.600 Mitarbeiter. 2024 hatte das Unternehmen 6,6 Milliarden Euro umgesetzt und damit trotz eines höheren Absatzes wegen der sinkenden Stahlpreise etwas weniger als das Jahr davor. Das operative Ergebnis sank im vergangenen Jahr ebenfalls. 2025 rechnet das Unternehmen mit einem leichten Plus beim Absatz und Umsatz sowie einem deutlich höheren operativen Gewinn./zb
Ausgewählte Hebelprodukte auf Klöckner
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Klöckner
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)
Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Hold
|Warburg Research
|05.11.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
|DZ BANK
|06.10.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
|DZ BANK
|06.10.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
|DZ BANK
|06.10.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
|DZ BANK
|06.10.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Hold
|Warburg Research
|06.10.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Hold
|Warburg Research
|29.09.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Hold
|Warburg Research
|07.08.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Hold
|Warburg Research
|13.05.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2022
|KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.2022
|KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen
|DZ BANK
|19.04.2022
|KlöcknerCo (KlöCo) Underperform
|Credit Suisse Group
|10.11.2021
|KlöcknerCo (KlöCo) Underperform
|Credit Suisse Group
|28.10.2021
|KlöcknerCo (KlöCo) Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Klöckner & Co (KlöCo) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen