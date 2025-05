Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 23,22 EUR.

Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 23,22 EUR ab. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 23,22 EUR ein. Bei 23,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 3.129 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei 26,16 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,714 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 06.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Kontron im vergangenen Quartal 385,45 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kontron 356,11 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Kontron am 06.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2025 1,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

