Airbus-Aktie fester: Carlos Tavares zieht sich 2022 aus Airbus-Verwaltungsrat zurück

In einer Mitteilung des Opel-Mutterkonzerns heißt es, Tavares wolle "sich voll und ganz der Aufgabe zu widmen, Stellantis gemeinsam mit dem Führungsteam in dieser kritischen Transformationsphase in der Automobilindustrie zum Erfolg zu führen". Deshalb werde der Manager zum Ende seiner zweiten Amtszeit aus dem Airbus -Board ausscheiden.

Stellantis ist im Januar aus der Fusion der Autokonzerne Groupe PSA und Fiat Chrysler hervorgegangen. Zur Holding gehören 14 Automarken.

Im frühen XETRA-Handel zeigt sich die Airbus-Aktie am Freitag zeitweise um 0,4 Prozent höher bei 115,46 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Airbus