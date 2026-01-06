DAX25.202 +0,3%Est505.930 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,2%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.356 -1,0%Euro1,1670 -0,1%Öl60,07 -0,5%Gold4.423 -0,8%
Krankheit

BVB-Aktie gibt ab: Kobel-Aus im Trainingslager!

08.01.26 09:44 Uhr
BVB-Aktie verliert: BVB-Keeper Kobel - Vorzeitiges Aus im Trainingslager | finanzen.net

Torhüter Gregor Kobel ist krankheitsbedingt schon einen Tag früher als seine Kollegen aus dem Trainingslager von Borussia Dortmund abgereist.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,29 EUR -0,04 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Noch besteht beim BVB (Borussia Dortmund) aber die Hoffnung, dass der Schweizer Nationalkeeper beim Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) spielen kann. Unter anderem hatten zunächst die "Bild"-Zeitung sowie auch Sky und der "Kicker" darüber berichtet.

Die Dortmunder bereiten sich im spanischen Marbella auf den zweiten Teil der Saison vor. Am Donnerstag reisen sie aus ihrem Trainingscamp direkt nach Frankfurt. Dort tritt der Tabellenzweite am Freitag beim Siebten an.

Kobel hatte in Marbella zwischenzeitlich nur individuell trainiert. Der 28-Jährige ist die unumstrittene Nummer eins beim BVB. Sollte er gegen die Eintracht ausfallen, dürfte ihn sein Stellvertreter Alexander Meyer ersetzen.

Die BVB-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,45 Prozent tiefer bei 3,30 Euro.

/lot/DP/men

MARBELLA (dpa-AFX)

