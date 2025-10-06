DAX24.369 ±-0,0%Est505.618 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1674 -0,5%Öl65,64 +2,0%Gold3.944 +1,5%
So bewegt sich KRONES

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag mit Kursplus

06.10.25 09:27 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von KRONES. Das Papier von KRONES konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 129,80 EUR.

Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 129,80 EUR. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 130,80 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 130,00 EUR. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 3.570 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 29,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,95 EUR, nach 2,60 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 161,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,21 EUR, nach 2,19 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 9,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
