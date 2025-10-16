KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Donnerstagmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von KRONES. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 123,40 EUR.
Um 11:44 Uhr ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 123,40 EUR. Die KRONES-Aktie gab in der Spitze bis auf 122,40 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 123,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.208 KRONES-Aktien.
Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 23,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,96 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 161,50 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 30.07.2025. In Sachen EPS wurden 2,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umsetzen können.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,87 EUR je KRONES-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|KRONES Buy
|Warburg Research
|22.09.2025
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
