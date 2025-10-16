KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Die Aktie von KRONES hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die KRONES-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 123,60 EUR.

Die KRONES-Aktie zeigte sich um 09:03 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 123,60 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die KRONES-Aktie sogar auf 124,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die KRONES-Aktie bis auf 123,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 377 KRONES-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,20 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 23,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,96 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der KRONES-Aktie wird bei 161,50 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,32 Mrd. EUR – ein Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRONES 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

