KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag im Aufwind
Die Aktie von KRONES zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die KRONES-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 125,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 125,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die KRONES-Aktie bei 125,40 EUR. Mit einem Wert von 125,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 655 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2025. Gewinne von 16,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 20,10 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 2,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,95 EUR je KRONES-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die KRONES-Aktie bei 161,50 EUR.
KRONES ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent auf 1,32 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,86 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.
Nachrichten zu KRONES AG
Analysen zu KRONES AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|KRONES Buy
|Warburg Research
|22.09.2025
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
