KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagvormittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 126,80 EUR nach.

Um 09:05 Uhr ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 126,80 EUR. Der Kurs der KRONES-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 126,80 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 619 KRONES-Aktien den Besitzer.

Bei 145,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 14,98 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 20,98 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,95 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 161,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR gegenüber 2,19 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,32 Mrd. EUR – ein Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRONES 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,86 EUR je KRONES-Aktie.

