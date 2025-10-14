KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 125,00 EUR ab.

Der KRONES-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 125,00 EUR. Im Tief verlor die KRONES-Aktie bis auf 124,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.539 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR. 16,64 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 19,84 Prozent sinken.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,95 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 161,50 EUR.

KRONES gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

