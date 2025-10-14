DAX24.082 -1,3%Est505.507 -1,1%MSCI World4.272 -0,3%Top 10 Crypto15,28 -4,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,75 -2,6%Gold4.132 +0,5%
Aktienkurs im Fokus

KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagmittag in Rot

14.10.25 12:04 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagmittag in Rot

Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 126,80 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
127,00 EUR -0,20 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der KRONES-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:38 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 126,80 EUR. Im Tief verlor die KRONES-Aktie bis auf 126,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,00 EUR. Zuletzt wechselten 7.524 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 13,03 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 20,98 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,95 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 161,50 EUR aus.

Am 30.07.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,32 Mrd. EUR – ein Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRONES 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2025 9,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Bildquellen: Krones

