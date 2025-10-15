KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochnachmittag leichter

Kursverlauf

Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der KRONES-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 123,60 EUR.

Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 123,60 EUR abwärts. In der Spitze büßte die KRONES-Aktie bis auf 123,60 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 125,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.254 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2025 auf bis zu 145,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,96 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 18,93 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,95 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 161,50 EUR je KRONES-Aktie an.

Am 30.07.2025 lud KRONES zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,86 EUR je Aktie.

