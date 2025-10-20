DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.343 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.999 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,65 -1,1%Gold4.349 +2,3%
KRONES Aktie News: KRONES präsentiert sich am Nachmittag stärker

20.10.25 16:08 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von KRONES. Das Papier von KRONES legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 124,60 EUR.

Das Papier von KRONES konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 124,60 EUR. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 124,80 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.258 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 145,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 17,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,96 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 161,83 EUR für die KRONES-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 30.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,19 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,87 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.net

