KRONES Aktie News: KRONES am Montagmittag gefragt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von KRONES. Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 123,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 123,80 EUR. Der Kurs der KRONES-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 124,20 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 123,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.056 KRONES-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 17,77 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,96 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 161,50 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 30.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,19 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,32 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2025 9,87 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie
Bildquellen: Krones
Nachrichten zu KRONES AG
Analysen zu KRONES AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|KRONES Buy
|Warburg Research
|22.09.2025
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
